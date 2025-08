Prelievo multiorgano al Garibaldi di Catania da un paziente 51enne

Catania – Un prelievo di cuore, fegato, reni e cornee da un paziente di 51 anni, deceduto per morte cerebrale, è stato eseguito all’ospedale Garibaldi di Catania. Il cuore è stato trapiantato con successo da un’equipe chirurgica del San Camillo di Roma. Fegato e reni sono stati impiantati dai chirurghi del Centro trapianti regionale Ismett di Palermo. Le cornee sono state inviate alla banca di Mestre per essere trapiantate.L’intervento di prelievo è stato frutto di una collaborazione multidisciplinare.

Numerose unità operative dell’ospedale hanno lavorato in sinergia: dalla Neurologia alla Radiologia, dalla Cardiologia all’Oculistica, dal Trasfusionale alla Patologia clinica, assieme agli infermieri del Blocco operatorio. Le forze hanno garantito il trasporto rapido e sicuro delle equipe chirurgiche e degli organi verso gli aeroporti.«Il prelievo – spiega il direttore generale, Giuseppe Giammanco – conferma l’alto livello di professionalità e l’efficacia del lavoro di squadra all’interno dell’Arnas Garibaldi, che si distingue a livello regionale e nazionale come una delle strutture più virtuose nella gestione dei programmi di donazione d’organi. Questo tipo di procedure clinico chirurgiche di alta complessità sono ormai consolidate. In Sicilia siamo azienda capofila e centro di riferimento per la donazione a cuore fermo. Un ringraziamento va a tutti gli operatori della Rianimazione».

