Prelievo multiorgano al Policlinico Rodolico di Catania. Donatore permette a 4 persone di continuare a vivere

Catania – Un prelievo di organi, cuore, fegato e reni, è stato effettuato al Policlinico “Gaspare Rodolico” di Catania, consentendo a quattro pazienti in lista d’attesa di ricevere una nuova possibilità di vita.

Il donatore, deceduto a seguito di un’emorragia cerebrale, aveva espresso più volte la propria volontà di donare gli organi.

La persona era molto conosciuta e stimata nella sua comunità per l’impegno civile e il suo alto senso civico.

Le operazioni di prelievo, seguite dal coordinatore aziendale prelievi Alessandro Conti in accordo con il Centro regionale trapianti, hanno visto il coinvolgimento di équipe specialistiche provenienti da Roma, Bari e dal centro trapianti di Catania, diretto da Piefrancesco Veroux.

La gestione anestesiologica è stata affidata all’anestesista Sergio Cocimano dell’unità operativa complessa diretta da Paolo Murabito.

