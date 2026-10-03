Premio Campiello 2026, vince Marcello Fois

Venezia – È Marcello Fois col suo L’immensa distrazione (Einaudi) a vincere la 64ª edizione del Premio Campiello, il concorso di narrativa italiana contemporanea promosso e gestito dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto.

Su 282 votanti effettivi, Fois ha ottenuto 83 preferenze, vincendo per un soffio su Alcide Pierantozzi e il suo Lo sbilico ( Einaudi), che ha ottenuto 80 voti. Terzo posto per Elena Varvello con La vita sempre (Guanda) con 54 voti, quarto per Valeria Parrella con La ragazzina (Feltrinelli) con 33 voti ed Ermanno Cavazzoni con Storia di un’amicizia (Quodlibet) ha ottenuto 32 voti.

La cerimonia, condotta da Alessio Viola e Arianna Porcelli Safonov (ospite musicale: Margherita Vicario; letture di Matteo Caccia) si è tenuta per la prima volta nella storia in Sala Grande al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia (anziché al Teatro La Fenice).

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