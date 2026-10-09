Premio Nobel per la Pace a “Navi” Pillay, giudice sudafricana della Cpi e avvocata di Mandela

Stoccolma – Il Premio Nobel per la Pace a Navanethem “Navi” Pillay «per i suoi sforzi nel promuovere la pace e il diritto internazionale». Ha dimostrato «eccezionale coraggio e integrità» nel suo lavoro contro «i crimini di guerra». Nata il 23 settembre 1941, ha ricoperto la carica di Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origini indiane tamil, è stata la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice presso l’Alta Corte del Sudafrica. Ha inoltre prestato servizio come giudice della Corte penale internazionale e come presidente del Tribunale penale internazionale per il Ruanda. Nell’aprile 2015, Pillay è diventata il sedicesimo commissario della Commissione internazionale contro la pena di morte.

l Premio Nobel per la Pace 2026 «viene assegnato a una persona che, con eccezionale coraggio e integrità, ha aperto la strada a un ordine giuridico globale più completo. Il vincitore di quest’anno ha svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e il genocidio vengano perseguiti. Il Comitato norvegese per il Premio Nobel ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la Pace 2026 a Navanethem “Navi” Pillay per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale».

Il ritratto

L’impegno di Navi Pillay verso i principi giuridici universali e la sua solida bussola morale sono stati costanti nel corso della sua lunga carriera. Nata in una famiglia di origine tamil indiana durante l’apartheid a Durban, in Sudafrica, Pillay è diventata avvocata e pioniera del diritto, affrontando profonde discriminazioni strutturali, segregazione ed esclusione. Un filo conduttore unisce il suo lavoro iniziale in difesa di Nelson Mandela e di altri che si opposero all’apartheid, al suo servizio come giudice in alcuni dei casi più importanti della Corte internazionale di giustizia del nostro tempo.

La vincitrice di quest’anno ha ampliato significativamente la portata e l’impatto del diritto internazionale.

Ha ricoperto il ruolo di giudice presso l’Alta Corte del Sudafrica, il Tribunale penale internazionale per il Ruanda e la Corte penale internazionale. È stata Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e, fino a poco tempo fa, ha presieduto la Commissione internazionale indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Oggi Navi Pillay è giudice presso la Corte internazionale di giustizia nel caso in cui il Myanmar è accusato di genocidio.

In storiche cause dinanzi ai tribunali internazionali, ha dimostrato che le misure legali possono contribuire a prevenire atti di guerra e violenza. Navi Pillay ha inoltre contribuito a rafforzare le istituzioni del diritto internazionale. La sua indipendenza, competenza e fermezza l’hanno resa una delle giuriste internazionali più rispettate del nostro tempo.

Il primo Premio Nobel per la Pace fu assegnato 125 anni fa. Già allora, il Comitato norvegese per il Nobel sottolineò l’importanza di risolvere i conflitti attraverso il diritto internazionale, un tema che è rimasto centrale nella storia del premio. La portata del diritto internazionale si espanse dopo la Seconda Guerra Mondiale, in particolare con la creazione delle istituzioni delle Nazioni Unite . L’intuizione fondamentale fu che una pace duratura deve essere costruita su principi giuridici, non sulla volontà dei più forti o su un fragile equilibrio di potere. Ulteriori meccanismi giuridici furono introdotti nei decenni del dopoguerra e l’impulso si intensificò ulteriormente dopo la fine della Guerra Fredda.

Tuttavia, l’ordine internazionale basato sulle regole non è mai stato perfetto. Le maggiori potenze si sono spesso sottratte alle proprie responsabilità. In pratica, i casi portati davanti al diritto internazionale hanno prodotto risultati diversi a seconda di chi sia il colpevole e chi la vittima.

Ciononostante, abbiamo constatato che un numero sempre maggiore di conflitti viene affrontato attraverso la diplomazia, i trattati e i meccanismi giuridici, piuttosto che con minacce, violenza e guerre. Leader e popolazioni sono giunti alla stessa conclusione: il diritto internazionale è un fondamento per un mondo più pacifico.

In un’epoca di sfide esistenziali – tra cui un numero di guerre e conflitti senza precedenti da molto tempo – il diritto internazionale non è più solo un complemento alla pace e alla sicurezza. È una necessità assoluta.

Eppure, il sistema del diritto internazionale è sottoposto a una pressione enorme e le sue istituzioni sono sotto attacco. Assistiamo a uno spostamento verso la politica di potenza a scapito dei quadri giuridici e del rispetto globale per il diritto e la giustizia. Ogni volta che la forza prevale sul diritto , mina la stabilità, la fiducia e la coesistenza pacifica.

Con l’assegnazione del Premio Nobel per la Pace di quest’anno, il Comitato norvegese per il Nobel desidera ricordare al mondo che lo stato di diritto – nazionale e internazionale – è alla base del sistema che abbiamo creato per garantire la pace e risolvere i conflitti in modo non violento. La pace richiede giustizia.

La storia ha dimostrato che un mondo che opera senza lo stato di diritto è ingiusto, imprudente e disumano. I giudici – coloro che custodiscono la sottile linea rossa tra ordine e caos – meritano quindi la nostra massima lode. Ma oggi, mentre questi stessi giudici sono oggetto di sanzioni e le loro istituzioni vengono attaccate, abbiamo bisogno di persone coraggiose, lungimiranti e determinate – qualità che Navi Pillay dimostra nel suo lavoro in magistratura.

Navi Pillay ha chiamato a rispondere delle proprie azioni gli Stati e i leader nazionali, portando speranza alle vittime di violenza e conflitti. In tutti gli incarichi ricoperti, ha sottolineato la responsabilità degli individui e degli Stati di rispettare lo stato di diritto. Ha inoltre contribuito a definire le norme e i principi giuridici pertinenti. Quando il Tribunale penale internazionale per il Ruanda ha stabilito che lo stupro e la violenza sessuale possono costituire un crimine contro l’umanità, oltre che un genocidio, la sua influenza è stata determinante. Nello stesso caso, la signora Pillay ha svolto un ruolo fondamentale in un’altra importante svolta giuridica: per la prima volta, un imputato è stato accusato di incitamento al genocidio esclusivamente sulla base della diffusione di propaganda.

Il Premio Nobel per la Pace 2026 scaturisce direttamente dal testamento di Alfred Nobel. Navi Pillay rafforza la fraternità tra le nazioni e, promuovendo sistematicamente l’uso dei tribunali per la pace e la giustizia, fornisce sostanza, direzione e motivazione alle conferenze di pace nella loro forma moderna.

Navi Pillay è una delle più grandi difensore dei principi del diritto internazionale del nostro tempo. La sua illustre carriera ci ricorda la necessità di sostenere, rafforzare ed espandere lo stato di diritto a livello globale. L’impegno di Navi Pillay per la giustizia e la dignità umana è fonte di speranza e ispirazione per tutti coloro che aspirano a un mondo più pacifico.

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