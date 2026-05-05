Prepariamoci al grande caldo: la prima fiammata africana in Sicilia con punte di 34 gradi

Piogge e fresco al Centro-Nord, sole e clima da piena estate all’estremo Sud: sarà una settimana dai contrasti estremi quella che si è aperta oggi in Italia. Secondo le previsioni degli esperti, nelle prossime ore al settentrione potrebbero cadere oltre 150 mm di pioggia a causa di una perturbazione atlantica. Questo fronte instabile è trainato e accompagnato da forti venti meridionali, che stanno spingendo enormi quantità di aria calda e molto umida. L’impatto di questa massa d’aria creerà un vero e proprio “dualismo atmosferico”.

Discorso radicalmente opposto per il meridione, dove l’aria calda pompata dai venti da Sud provocherà un aumento graduale ma inesorabile delle temperature. L’apice di questa fiammata africana si raggiungerà nel fine settimana: per domenica 10 maggio, in occasione della festa della mamma, i termometri potrebbero toccare i 34 gradi a Palermo.

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