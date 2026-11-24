Un francobollo per ricordare Pippo Baudo e celebrare il suo importante contributo alla storia della televisione italiana. È stato emesso oggi, 24 novembre, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell’ambito della serie commemorativa, un francobollo dedicato al celebre conduttore, tra i protagonisti più autorevoli e longevi dello spettacolo italiano. La vignetta raffigura un ritratto di Baudo durante la conduzione televisiva.

Sullo sfondo compare una scalinata adornata da fiori, richiamo al mondo dello spettacolo e alla tradizione dell’intrattenimento nazionale. Il francobollo, appartenente alla tariffa B, è stato stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia, con una tiratura di 250.020 esemplari, distribuiti in fogli da 45. Il bozzetto è stato invece realizzato da Santo Errico, della Scuola dell’Arte della Medaglia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

L’emissione rende omaggio a una figura che ha segnato profondamente la cultura popolare italiana. Nel corso di una carriera lunga oltre sessant’anni, Pippo Baudo ha contribuito alla scoperta e alla valorizzazione di numerosi artisti. Diventando uno dei volti più rappresentativi della televisione italiana. L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso lo Spazio Filatelia di piazza San Silvestro 20, a Roma. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati sono disponibili negli uffici postali con sportello filatelico, negli Spazio Filatelia e sul sito filatelia.poste.it.

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