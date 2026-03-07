Presi i bombaroli che cercano di far saltare i bancomat

Giarre, Catania – Avrebbero tentato di far saltare due sportelli bancomat degli uffici postali e, pochi giorni prima, avrebbero fatto esplodere anche un distributore automatico di sigarette. Per questo i carabinieri della stazione di Giarre hanno identificato e denunciato all’autorità giudiziaria due uomini di 20 e 30 anni, entrambi residenti a Giarre.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i due sarebbero responsabili di due tentativi di furto con esplosivo avvenuti nella notte del 21 febbraio ai danni degli uffici postali di Giarre, nella frazione Macchia, e di Riposto. Ai due viene inoltre contestata l’esplosione di un distributore automatico di sigarette in un bar della frazione Torre Archirafi di Riposto, avvenuta il 5 febbraio.

In entrambi i casi è intervenuto il nucleo artificieri antisabotaggio del comando provinciale dei carabinieri di Catania, che ha messo in sicurezza le aree ed estratto la polvere pirica dall’involucro utilizzato per l’esplosione a Riposto. Le indagini si sono concentrate sull’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza installati nelle zone dei due uffici postali. Determinante è stata la corrispondenza tra abbigliamento e calzature ripresi dalle telecamere e quelli sequestrati nelle abitazioni dei due durante le perquisizioni. Ai due indagati vengono contestati i reati di tentato danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, tentato furto aggravato, fabbricazione e detenzione di materiale esplodente e accensioni ed esplosioni pericolose.

