Sono una donna 32enne e un giovane 16enne.

Condividi "Presi i due incendiari del banco dell’ortofrutta a Scicli, sono mamma 32enne e figlio di 16 anni" sui social

Scicli – I Carabinieri della Tenenza di Scicli hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria una donna 32enne e un giovane 16enne, entrambi abitanti del luogo, rispettivamente mamma e figlio, gravemente indiziati di aver danneggiato, attraverso l’appiccamento di un fuoco, il banco ortofrutta di un commerciante sciclitano.

I militari della Tenenza, insieme ai Carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Modica, intervenivano in Via Ospedale, a seguito della segnalazione dell’incendio del banco ortofrutta che li era posizionato. Sul posto, mentre i Vigili del Fuoco erano intenti a domare le fiamme, i militari iniziavano attente operazioni di sopralluogo, che portavano a ricostruire gli eventi da cui nasceva l’incendio. Un’immediata e precisa attività di indagine, svolta attraverso l’acquisizione dei filmati di videosorveglianza dell’area interessata dall’incendio e ulteriori attività di riscontro, ha consentito ai Carabinieri di Scicli di raccogliere numerosi elementi probatori riguardanti la dolosità dell’atto incendiario a carico di una donna e suo figlio minorenne, gravemente indiziati di aver appiccato il fuoco al banco ortofrutta.

I due sono stati stato quindi deferiti all’Autorità Giudiziaria Iblea. Dovranno rispondere di danneggiamento seguito da incendio in concorso.

L’attività di indagine dei Carabinieri è ancora in corso per stabilire le motivazioni che hanno portato all’atto incendiario, e se danneggiamenti pregressi subiti dal medesimo commerciante possano essere collegati all’episodio più recente.

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