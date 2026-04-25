Condividi "Presi i ladri del convento, sono una coppia che aveva rubato oggetti sacri per un valore di 20 mila euro" sui social

Catania – I carabinieri di Catania hanno denunciato una coppia che ha rubato oggetti sacri preziosi nel convento adiacente alla parrocchia Santa Maria della Guardia. E’ stato il parroco della chiesa a denunciare il furto di numerosi ex voto e beni di valore, donati nel tempo dai fedeli, per un danno quantificato in oltre 20 mila euro. I carabinieri si sono immediatamente attivati concentrandosi sui sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Dall’analisi delle immagini registrate, i militari sono riusciti in breve tempo a ricostruire quanto accaduto e a riconoscere i ladri, un 48enne domiciliato a Catania e una 34enne residente a Tremestieri Etneo. Secondo quanto accertato, i due si sono introdotti nel convento di mattina, approfittando di un momento in cui il cancello era rimasto aperto. Una volta dentro, si sono impossessati degli oggetti preziosi, nascondendoli in alcune buste, per poi dileguarsi.

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