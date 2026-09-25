Preso il ladro d’uva

È un 42enne gelese.

Vittoria – I Carabinieri del NOR – Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vittoria, hanno tratto in arresto in contrada Bastonaca un 42enne gelese, già conosciuto dalle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato alcuni giorni fa, sorpreso in serata dalla pattuglia dei Carabinieri all’interno di un’azienda agricola vittoriese mentre, insieme ad altri complici riusciti a darsi alla fuga e attualmente in corso di identificazione, era intento a caricare su un’autovettura numerose cassette di uva da tavola poco prima trafugata.

Sul posto, i militari hanno controllato e successivamente posto sotto sequestro due auto utilizzate per il trasporto della refurtiva che recuperata interamente, è stata restituita ai proprietari dell’azienda.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato dapprima associato presso la Casa Circondariale di Ragusa e, successivamente alla convalida dell’arresto, sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con obbligo di dimora nel comune di Gela.

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