Preso il rapinatore di farmacie, l’uomo con cappello e coltello

Catania – La polizia di Catania ha bloccato un 44enne, autore di quattro rapine messe a segno negli ultimi mesi in alcune farmacie della zona nord della città. Durante le indagini, è stato ricostruito il modus operandi utilizzato: il rapinatore faceva ingresso nelle farmacie camuffandosi, indossando un cappello bianco con visiera, per poi passare dietro il bancone e minacciare i farmacisti brandendo un coltello per farsi consegnare i soldi della cassa.

In sei mesi il 44enne ha messo a segno i quattro colpi che hanno fruttato oltre 3.000 euro. Immortalato in azione dalle videocamere di sicurezza, gli agenti lo hanno riconosciuto per i suoi precedenti per reati contro il patrimonio: è stato rintracciato a bordo di un’auto e trovato con un coltello, compatibile con quello usato per minacciare i farmacisti, e con i vestiti indossati durante le rapine. Per lui è scattata la denuncia.

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