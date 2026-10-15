Preso lo scippatore di Vittoria

Va in carcere.
di Redazione
Vittoria – La Polizia di Stato di Vittoria ha arrestato un uomo senza fissa dimora resosi responsabile del reato di furto con strappo ai danni di una donna.
Quest’ultima, mentre si trovava in strada nei pressi di un tabaccaio, intorno alle ore 20:00 veniva avvicinata dal malvivente, che riusciva a strapparle il portafoglio e allontanarsi repentinamente facendo perdere le proprie tracce.
La volante del Commissariato di Vittoria prendeva contatti con la vittima, che forniva un’accurata descrizione del soggetto segnalato.
Gli agenti della volante e gli investigatori del Commissariato iniziavano l’attività di perlustrazione della zona, riuscendo poco dopo a rintracciare un soggetto corrispondente alle descrizioni fornite poco prima dalla donna.
Sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso delle carte di credito intestate alla donna, mentre il portafogli con all’interno i documenti personali della stessa veniva rinvenuto poco distante dal luogo del furto.
Il malvivente veniva accompagnato in Commissariato per essere fotosegnalato ed identificato.
Alla fine di tali operazioni, veniva tratto in arresto per il reato di furto con strappo e, su disposizione della competente Procura della Repubblica, tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa.
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