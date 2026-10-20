Prestito personale per cittadini stranieri: quali documenti servono

In provincia di Ragusa più di un residente su dieci ha una cittadinanza straniera: secondo il Censimento permanente ISTAT, al 31 dicembre 2024 l’incidenza era dell’11,0%, la più alta della Sicilia. Un dato che rende particolarmente utile chiarire quali documenti servono per richiedere un prestito personale in Italia.

Per chi vive e lavora in provincia e ha una cittadinanza straniera, la domanda è soprattutto pratica: quali documenti servono per chiedere un prestito personale in Italia? E che cosa cambia tra cittadini dell’Unione europea e cittadini di Paesi non UE?

In provincia di Ragusa i residenti stranieri sono l’11% della popolazione

La provincia di Ragusa si distingue nel panorama siciliano. Secondo il focus ISTAT sul Censimento permanente, al 31 dicembre 2024 i residenti con cittadinanza straniera rappresentavano l’11,0% della popolazione provinciale, rispetto al 4,3% della media regionale e al 9,1% di quella nazionale. In un anno il loro numero è cresciuto del 6,6%.

La crescita della componente straniera ha contribuito all’aumento della popolazione provinciale. Ragusa è infatti l’unica provincia siciliana in cui la popolazione residente è cresciuta nel 2024: nello stesso periodo i residenti con cittadinanza italiana sono leggermente diminuiti. Il comune siciliano con l’incidenza più alta è Acate, dove i residenti stranieri rappresentano il 28,8% della popolazione.

Documenti di identità per il prestito personale: cittadini UE e di altri Paesi

Per chiedere un prestito online a una finanziaria come Compass, oppure presentare la domanda in filiale, occorre innanzitutto un documento di identità valido. La documentazione varia in base alla cittadinanza: i cittadini di un altro Paese dell’Unione europea presentano la carta d’identità rilasciata dal proprio Paese; i cittadini di un Paese non UE devono aggiungere il permesso di soggiorno in corso di validità, rilasciato dalla Questura e necessario per vivere regolarmente in Italia.

Serve inoltre il codice fiscale, che identifica ogni contribuente in Italia. Per documentarlo è sufficiente presentare la tessera sanitaria, sulla quale il codice è riportato.

La richiesta online di Compass inizia con una simulazione senza impegno. Si prosegue caricando i documenti in formato digitale e, in caso di valutazione positiva, si conclude con la firma elettronica del contratto. Per ricevere l’accredito occorre inoltre indicare l’IBAN di un conto corrente intestato alla persona che presenta la domanda.

Documenti di reddito per il prestito personale secondo il tipo di lavoro

La documentazione sul reddito dipende dal tipo di lavoro, non dalla cittadinanza. I lavoratori dipendenti presentano l’ultima busta paga e, in alcuni casi, anche la penultima o la Certificazione Unica. In presenza di un contratto a tempo determinato può essere richiesta anche una documentazione che attesti la continuità del rapporto di lavoro.

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti presentano l’ultima dichiarazione dei redditi disponibile. I pensionati presentano l’ultimo cedolino della pensione rilasciato dall’ente previdenziale.

In fase di valutazione Compass può chiedere documenti aggiuntivi, indicati direttamente dal consulente in base alla singola richiesta.

Domande frequenti sul prestito personale per chi ha cittadinanza straniera

Serve la residenza in Italia per chiedere un prestito personale?

Sì, la residenza in Italia, accertata con documentazione valida e aggiornata, è un requisito di base per richiedere un prestito personale.

Serve un conto corrente in Italia per ricevere il prestito personale?

Per l’accredito del prestito personale serve l’IBAN di un conto corrente intestato a chi presenta la richiesta.

Quanto tempo serve per avere una risposta sul prestito personale?

Con documentazione completa, Compass comunica l’esito della richiesta di prestito personale generalmente entro il giorno lavorativo successivo. Le richieste inviate di sabato o nei giorni festivi contano dal primo giorno lavorativo utile.

Dove si può parlare con un consulente Compass in provincia di Ragusa?

In provincia di Ragusa Compass è presente con due filiali, a Ragusa e a Vittoria. Qui è possibile preparare la richiesta con un consulente e verificare, per esempio, di avere tutta la documentazione necessaria. Ogni domanda viene poi valutata singolarmente sulla base del profilo del richiedente.

Fonti

ISTAT, Censimento permanente della popolazione, focus Sicilia, dati al 31 dicembre 2024, pubblicato ad aprile 2026.

Compass, informazioni sui documenti per la richiesta di prestito personale e sui tempi di risposta, consultate il 5 ottobre 2026.

Compass, elenco filiali, consultato il 5 ottobre 2026.

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