Presunta fuga di gas all’istituto Vico-Umberto I-Gagliardi, alcune classi evacuate in palestra

A condurre i controlli sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale

Ragusa – Evacuazione di alcune classi in palestra, questa mattina, nella sede dell’istituto Vico-Umberto I-Gagliardi di viale dei Platani a Ragusa. La presenza di un forte odore di gas ha convinto il personale docente ad attuare un potenziale piano di emergenza in attesa di ulteriori verifiche.

Sono, infatti, intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che, dopo gli opportuni controlli, hanno escluso qualsiasi pericolo.

Nel giro di un quarto d’ora i ragazzi sono rientrati in classe e l’emergenza è terminata.

© Riproduzione riservata