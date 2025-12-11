Previsioni meteo a Natale 2025: il ritorno del maltempo

L’Italia si trova in questi giorni sotto il dominio di un robusto campo di alta pressione che continuerà a garantire tempo stabile e condizioni generalmente tranquille ancora per diversi giorni. Questa fase anticiclonica appare destinata a durare praticamente per l’intera settimana, mantenendo il Paese in un contesto meteorologico piuttosto uniforme. Tuttavia, secondo le più recenti analisi fornite dai modelli previsionali, sembra intravedersi un lento cambiamento attorno alla metà del mese.

In quella fascia temporale l’anticiclone comincerebbe infatti a perdere parte della sua forza, non per un crollo improvviso, ma per un graduale e continuo processo di indebolimento. Questo logoramento sarebbe determinato dall’avanzata di una circolazione depressionaria che andrebbe approfondendosi tra la Spagna, l’Algeria e il Marocco, iniziando così a erodere l’alta pressione proprio sul suo fianco occidentale. I primi effetti concreti di questo cambiamento non riguarderebbero in modo uniforme tutta l’Italia: a sperimentare un rientro delle precipitazioni dovrebbero essere soprattutto l’estremo Sud e le due Isole Maggiori, dove il flusso perturbato riuscirebbe a portare nubi più compatte e piogge più organizzate. Sul resto del Paese, invece, l’arrivo di aria più umida si tradurrebbe principalmente in un aumento della copertura nuvolosa, senza però che questo comporti necessariamente precipitazioni degne di nota. Solo in alcune aree, come il Nord Italia, la Liguria e il versante tirrenico, non si possono escludere del tutto dei brevi episodi piovosi, sebbene la loro probabilità rimanga contenuta.

Le temperature, pur iniziando a scendere rispetto ai valori elevati registrati nei giorni precedenti, continuerebbero comunque a mantenersi su livelli non particolarmente rigidi per il periodo, con il calo più evidente soprattutto in montagna.

Spingendo lo sguardo avanti fino al periodo compreso tra il 21 e il 26 dicembre, emergono segnali di un’atmosfera più dinamica. Le proiezioni multimodellistiche indicano che, pur restando prevalenti le correnti atlantiche, queste non dovrebbero presentare lo stesso andamento teso e rettilineo del momento attuale. Al contrario, sembrano destinate a farsi meno incisive ma più ondulate, un’evoluzione che spesso favorisce l’ingresso di perturbazioni anche sul Mediterraneo centrale. Di conseguenza cresce la possibilità che qualche sistema perturbato riesca finalmente a interessare anche il Centro-Nord italiano, riportando piogge più convincenti rispetto a quelle attese nella fase precedente. Nonostante ciò, l’impronta generale resterebbe ancora di tipo autunnale: il vero freddo invernale continua infatti a non comparire nelle simulazioni, e anche le eventuali nevicate si limiterebbero a coinvolgere l’arco alpino, rimanendo però confinate alle quote medie, senza affacciarsi nelle vallate.

Arrivando al periodo natalizio, però, lo scenario diventa decisamente più complesso a causa della marcata divergenza tra i due principali modelli di riferimento, che delineano prospettive quasi opposte. Il modello europeo ECMWF propone un’ipotesi particolarmente sorprendente se confrontata con il resto di questo mese di dicembre: secondo questa visione, proprio attorno alle festività natalizie potrebbe verificarsi una discesa di aria molto fredda dai quadranti nord-orientali. Si tratterebbe di masse d’aria gelide di origine russa, in grado di estendersi verso il cuore del continente europeo e successivamente anche verso il Mediterraneo. Se questa dinamica trovasse conferme, l’Italia potrebbe essere raggiunta da un’ondata di freddo tipicamente invernale, capace di determinare un deciso abbassamento delle temperature e di favorire il ritorno del maltempo soprattutto al Centro-Sud, dove non si esclude nemmeno la possibilità che il contrasto termico dia origine a un vero e proprio ciclone mediterraneo. In questo contesto, l’anticiclone non riuscirebbe più a svolgere un’azione protettiva efficace, lasciando spazio alle infiltrazioni fredde da est, che potrebbero raggiungere anche le pianure e le regioni affacciate sull’Adriatico. La visione proposta dal modello americano GFS, invece, è completamente differente. Secondo le simulazioni statunitensi, nel periodo natalizio continuerebbe a prevalere un vasto e solido campo di alta pressione che abbraccerebbe gran parte del Mediterraneo e dell’Europa centro-occidentale. In uno scenario del genere l’Italia rimarrebbe protetta dalla stabilità anticiclonica, con giornate asciutte, soleggiate o poco nuvolose e temperature decisamente superiori a quelle tipiche della stagione. Le irruzioni fredde dalle regioni orientali non riuscirebbero a raggiungere il nostro Paese, bloccate dalla barriera altopressoria, e il clima si manterrebbe quindi ancora mite, lontano anni luce da quello che si può definire un “Natale invernale”.

Il contrasto tra queste due soluzioni previsionali mette in luce tutta la difficoltà di elaborare previsioni affidabili a lungo termine: basta una piccola variazione iniziale nella posizione di un vortice o nella profondità di una depressione, oppure una leggera differenza nelle temperature superficiali del Mediterraneo, perché i modelli evolvano verso scenari completamente diversi. Per avere un quadro più chiaro su quale delle due strade, quella fredda e perturbata oppure quella stabile e mite, finirà per prevalere, sarà necessario attendere gli aggiornamenti delle prossime settimane, quando le simulazioni dovrebbero convergere verso una soluzione più definita

