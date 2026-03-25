Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta 2026 in Sicilia

Pasqua e Pasquetta si avvicinano, ecco le previsioni meteo. L’ultima parte di marzo continuerà a proporre un contesto pienamente primaverile ma ancora instabile e a tratti freddo, in un quadro europeo dominato da un marcato dualismo barico. Da un lato l’alta pressione tenderà infatti a consolidarsi sull’Europa occidentale, dall’altro una circolazione depressionaria insisterà su quella orientale. L’Italia si collocherà proprio lungo il bordo orientale dell’anticiclone, una posizione che favorirà la discesa di nuovi nuclei di aria relativamente fredda verso il Mediterraneo centrale. Ne conseguiranno ancora condizioni di variabilità o instabilità, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, più esposte alle correnti settentrionali e agli effetti dell’aria fredda in quota. Il Nord, spiega 3B Meteo, dovrebbe invece rimanere più spesso ai margini, con condizioni nel complesso più asciutte e soleggiate, salvo qualche precipitazione possibile soprattutto sulle Alpi di confine. Le temperature continueranno a mantenersi al di sotto della media del periodo, confermando una fase finale di marzo dal sapore ancora piuttosto fresco.

Pasqua e Pasquetta si avvicinano, ecco le previsioni meteo. L’ultima parte di marzo continuerà a proporre un contesto pienamente primaverile ma ancora instabile e a tratti freddo, in un quadro europeo dominato da un marcato dualismo barico. Da un lato l’alta pressione tenderà infatti a consolidarsi sull’Europa occidentale, dall’altro una circolazione depressionaria insisterà su quella orientale. L’Italia si collocherà proprio lungo il bordo orientale dell’anticiclone, una posizione che favorirà la discesa di nuovi nuclei di aria relativamente fredda verso il Mediterraneo centrale. Ne conseguiranno ancora condizioni di variabilità o instabilità, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, più esposte alle correnti settentrionali e agli effetti dell’aria fredda in quota. Il Nord, spiega 3B Meteo, dovrebbe invece rimanere più spesso ai margini, con condizioni nel complesso più asciutte e soleggiate, salvo qualche precipitazione possibile soprattutto sulle Alpi di confine. Le temperature continueranno a mantenersi al di sotto della media del periodo, confermando una fase finale di marzo dal sapore ancora piuttosto fresco.

Lo scenario al momento più probabile – spiega 3B Meteo – vede un coinvolgimento solo marginale dell’Italia da parte delle correnti più fredde e instabili. In questo caso gli effetti si concentrerebbero soprattutto sul medio versante adriatico e al Sud, con una fase più variabile ma senza un peggioramento esteso a tutta la Penisola. Il resto del Paese, soprattutto il Nord e parte del versante tirrenico, potrebbe invece rimanere più ai margini, con condizioni più asciutte e soleggiate. Il secondo scenario, leggermente meno probabile ma ancora del tutto plausibile, vede invece una saccatura più occidentale, capace di coinvolgere in modo più diretto la Penisola. In questo caso il tempo diventerebbe più instabile in modo diffuso, con un peggioramento più organizzato e con effetti potenzialmente estesi anche al Nord, oltre che al Centro-Sud. Al momento, dunque, non è ancora possibile entrare nel dettaglio del tempo che farà nei giorni di Pasqua. Tuttavia l’atmosfera non sembra orientata verso una fase stabile e duratura, bensì verso una prosecuzione del dinamismo primaverile. Sarà quindi necessario attendere i prossimi aggiornamenti per capire quale delle due strade prenderà il sopravvento, ma il contesto generale resta quello di una Pasqua ancora movimentata, più da seguire giorno per giorno che da dare già per definita.

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