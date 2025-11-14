È doloso
Pozzallo – Principio d’incendio nella notte scorsa a Pozzallo ai danni di un chiosco sul lungomare Pietre Nere.
Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Modica, le fiamme non sono divampate e non hanno raggiunto la struttura, interessando soltanto la parte perimetrale.
Sul posto i vigili del fuoco hanno rinvenuto del liquido infiammabile. Con ogni probabilità, l’autore o gli autori del gesto non sono riusciti nel loro intento.
Sull’accaduto indagano i carabinieri, che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza del Comune.
