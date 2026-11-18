Comiso – La privatizzazione della Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, avanza. Oggi si è conclusa la fase di raccolta delle offerte preliminari non vincolanti, seconda tappa della procedura avviata per cedere una quota azionaria di maggioranza a un partner industriale. Delle dieci realtà ammesse a questa fase, quattro investitori – nazionali e internazionali – hanno presentato un’offerta. Il passo successivo prevede la nomina di una commissione di esperti nazionali, che avrà il compito di valutare le offerte tecniche ed economiche ricevute. L’intera procedura, secondo quanto comunicato dalla società, si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e tutela della concorrenza, con l’obiettivo di trovare un partner in grado di sostenere la crescita del sistema aeroportuale della Sicilia orientale nel lungo periodo.

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