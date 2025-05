Problema Igenico-Sanitario a Marina di Ragusa

Ragusa – Gentile Ragusanews,

Sono un residente di Via Avellino a Marina di Ragusa e segnala una grave e persistente problematica igienico-sanitaria che affligge il proprio condominio da diversi anni, senza che le precedenti segnalazioni abbiano sortito alcun effetto.

Da diversi anni, un muro di contenimento che delimita il cortile condominiale è interessato da una fuoriuscita d’acqua costante e inspiegabile. Nonostante i tentativi di individuare l’origine della perdita, la situazione rimane irrisolta. Già due anni fa, su mia iniziativa, un sopralluogo dei tecnici comunali si è concluso senza risultati concreti. Anche l’amministratore condominiale, dopo aver contattato i proprietari dell’immobile sovrastante il muro, ha ricevuto rassicurazioni che la perdita non sarebbe a loro imputabile.

Recentemente, la situazione è drasticamente peggiorata: la quantità d’acqua fuoriuscita è aumentata, creando un ristagno persistente nel cortile. Questo ambiente, oltre a raccogliere detriti di vario genere, è diventato un focolaio ideale per la proliferazione di insetti, in particolare zanzare, generando notevoli disagi e rischi per la salute pubblica.

Di fronte al progressivo aggravarsi della situazione e all’approssimarsi della stagione estiva, periodo in cui la presenza di insetti è maggiore, circa quindici giorni fa ho inviato due segnalazioni tramite PEC: una all’Ufficio Tecnico – Settore Ambiente del Comune di Ragusa e una all’ASP – Ufficio Sanitario, con l’obiettivo di ottenere una soluzione definitiva al problema.

Ad oggi, tuttavia, non è pervenuta alcuna risposta né tantomeno è stato effettuato un sopralluogo per accertare le cause e l’entità del disagio.

Il sottoscritto si appella agli organi di stampa affinché venga data visibilità a questa problematica, sollecitando un intervento urgente da parte delle autorità competenti per tutelare la salute e il benessere dei condomini e della comunità locale.

Alla presente allego foto a corredo della segnalazione.

