Processato il bangladese che brandiva il coltello da cucina in via Colajanni a Ragusa

Il fermo è stato convalidato, ma non sono state adottate misure cautelari
Ragusa – Un 25enne di origine bangladese è stato arrestato a Ragusa dopo avere creato scompiglio in via Colajanni, impugnando un grosso coltello da cucina.
Questa mattina il giovane (nella foto) è comparso davanti al giudice per il rito direttissimo, assistito dall’avvocato Giuseppe Iozzia.
Il magistrato ha convalidato l’arresto, riconoscendo la gravità della condotta e la pericolosità del frangente in cui l’uomo si muoveva armato in strada.
Pur a fronte di tali elementi, non sono state disposte misure cautelari: non è stato infatti possibile individuare un ufficio presso cui imporre l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, anche in considerazione della condizione personale dell’imputato.
Il 25enne, incensurato e senza fissa dimora, tramite il proprio legale ha richiesto i termini a difesa, manifestando l’intenzione di valutare l’accesso a riti alternativi.
L’udienza è stata quindi rinviata all’ 8 aprile, quando il procedimento riprenderà per definire la posizione dell’imputato e le eventuali scelte processuali.
