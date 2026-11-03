Processo al “portavoce” dei Graviano, i pm hanno chiesto otto anni di carcere per Baiardo

Firenze – Dopo una lunga requisitoria nell’aula del Tribunale di Firenze, i pubblici ministeri Lorenzo Gestri e Leopoldo De Gregorio hanno chiesto una condanna a otto anni di reclusione per Salvatore Baiardo. L’ex gelataio di Omegna, indicato dagli inquirenti come il “megafono” dei boss Giuseppe e Filippo Graviano, è imputato per calunnia continuata e aggravata e per favoreggiamento personale, con l’ulteriore aggravante di avere agevolato l’associazione mafiosa Cosa Nostra.

Si sono costituiti parte civile il giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti e l’ex sindaco di Cesara, Giancarlo Ricca, entrambi ritenuti persone offese dalle dichiarazioni dell’imputato. Il procedimento esamina vari episodi ritenuti centrali dall’accusa. Tra questi, la vicenda di una presunta fotografia che Baiardo avrebbe mostrato a Giletti nel luglio 2022 durante un incontro in un bar dell’hinterland milanese. Secondo il conduttore, l’immagine ritraeva un giovane Silvio Berlusconi accanto al generale dei carabinieri Francesco Delfino e a un terzo uomo che Baiardo avrebbe identificato come Giuseppe Graviano.

L’esistenza materiale e l’autenticità dello scatto non sono mai state dimostrate nel corso delle indagini. Accanto al capitolo sulla foto, il fascicolo approfondisce le affermazioni rese dall’imputato nel novembre 2022 durante una puntata di «Non è l’Arena» su La7, condotta da Giletti. In quella circostanza, Baiardo ipotizzò pubblicamente l’imminente arresto del latitante Matteo Messina Denaro, effettivamente catturato il 16 gennaio 2023.

Secondo la ricostruzione accusatoria, le condotte attribuite a Baiardo non si sarebbero esaurite in singole dichiarazioni mendaci, ma avrebbero ostacolato gli accertamenti sugli eventuali contatti tra i fratelli Graviano, Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri, finendo per proteggere gli interessi complessivi di Cosa Nostra. La parola passa ora alla difesa: le repliche degli avvocati Roberto Ventrella e Luca Bellezza sono fissate per mercoledì 4 novembre. Al termine, il collegio potrebbe ritirarsi in camera di consiglio e pronunciare la sentenza nella stessa giornata.

Nella sua requisitoria, il pm Leopoldo De Gregorio ha sostenuto che «con le interviste rilasciate alle testate nazionali in cui scagiona Giuseppe Graviano dalla strage di via D’Amelio, Baiardo ha sistematicamente agito nell’interesse di Cosa Nostra al fine di intorpidire le acque e condizionare negativamente lo svolgimento giudiziale dei fatti». Secondo il sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, Baiardo avrebbe operato «in continuità con la volontà di Graviano» di riavvicinarsi «a chi avrebbe raggiunto accordi per il superamento o comunque l’ammorbidimento della normativa in materia di ergastolo, del regime detentivo per i delitti di mafia, sequestro e confisca dei beni». Per l’accusa, l’ex gelataio avrebbe agito in modo «funzionale agli interessi dell’organizzazione criminale e non solo al suo capo: le interviste, le dichiarazioni, le rivelazioni giornalistiche sono da correlare alla tematica del carcere duro e, in via più subdola, a quella della credibilità dei collaboratori di giustizia e della sottrazione dei beni ai mafiosi». De Gregorio aggiunge che, con tale condotta, Baiardo tenderebbe a «inquinare il normale decorso degli accertamenti investigativi e delegittimare le fonti d’accusa e i giornalisti come Giletti che veicolano mediaticamente le risultanze con valenza accusatoria, come la prova tangibile della sussistenza della frequentazione tra Giuseppe Graviano e Silvio Berlusconi prima della stagione delle stragi». Il magistrato è tornato a evocare la fotografia, «prima riferita come esistente e in suo possesso da Baiardo e poi negata allo scopo di screditare la versione di Giletti».

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