Procione entra in un negozio di liquori e si ubriaca

Virginia – Un procione ha fatto irruzione in un negozio di liquori in Virginia, negli Stati Uniti, e dopo aver fatto incetta di alcool è stato trovato svenuto, ubriaco, sul pavimento del bagno. La notizia è riportata dai media Usa.

Sabato mattina un dipendente del negozio nella zona di Ashland ha trovato il ‘panda della spazzatura’ svenuto al termine della sua scappatella da ubriaco e ha chiamato i soccorsi.

“Adoro i procioni – ha detto Samantha Martin, un’agente che lavora presso il controllo animali locale -. È caduto attraverso una delle piastrelle del soffitto ed è andato su tutte le furie, bevendo tutto”.

L’ente per la protezione e il rifugio degli animali della contea di Hanover ha confermato che il procione si era ripreso: “Dopo poche ore di sonno e nessun segno di ferite (a parte forse i postumi di una sbornia e delle cattive scelte di vita), è stato rilasciato sano e salvo in natura”.

