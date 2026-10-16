Procura Ragusa chiede processo per deputato Ars Ignazio Abbate

Ragusa – La Procura di Ragusa ha chiesto oggi, nel corso dell’udienza davanti al Gip Ivano Infarinato, il rinvio a giudizio per il deputato regionale siciliano della Democrazia Cristiana Ignazio Abbate e altre quattro persone.

L’udienza è stata aggiornata al prossimo 15 gennaio 2027 per le discussioni delle difese. Le ipotesi accusatorie riguardano l’indebita destinazione di denaro continuata e in concorso e l’indebita percezione di erogazioni in danno della Regione siciliana, continuata e in concorso, consumata e tentata.

La prima ipotesi di reato, l’indebita destinazione di denaro continuata e in concorso, coinvolge assieme ad Abbate, che in

quegli anni era sindaco di Modica, anche l’allora segretario comunale. Le somme erogate dalla Regione per i

cosiddetti buoni libro di tre annualità, dal 2019 al 2022, per circa 470mila euro, vincolate per legge, sarebbero state utilizzate per altri fini istituzionali senza una delibera di giunta che ne autorizzasse in via provvisoria l’utilizzo e senza il reintegro con le prime disponibilità di cassa, come previsto dalle norme.

Abbate, assieme ad altre tre persone, risponde anche di indebita percezione di erogazioni in danno della Regione siciliana, continuata e in concorso, consumata e tentata per una vicenda che riguarda i ristori dei danni di una tromba d’aria che si era abbattuta nel ragusanono il 17 novembre del 2021.

Abbate, secondo la Procura, sarebbe stato il beneficiario di un’erogazione effettiva di 38mila euro circa, a fronte di 154mila euro ammessi al ristoro, per alcuni terreni a Frigintini. La richiesta di contributo, inoltrata attraverso il Comune di Modica e non di Ragusa dove le particelle ricadrebbero, sarebbe stata presentata da un affittuario di Abbate, che però avrebbe registrato il contratto dopo l’evento calamitoso e con decorrenza retroattiva.

Per questo, oltre ad Abbate, sono stati coinvolti nell’inchiesta anche l’affittuario e i due tecnici che stilarono la perizia, uno dei quali era assessore. Il 15 gennaio 2027 discuteranno le difese, ultimo passo prima delle decisioni del giudice.

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