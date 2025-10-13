Prodotti per l’infanzia: un settore trainato dall’online

Per il mercato italiano dei prodotti per l’infanzia, gli ultimi 15-20 anni sono stati un periodo di grande trasformazione. Il settore infatti è stato influenzato da due fattori principali: il costante calo delle nascite (confermato dai dati ufficiali dell’Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT) e la crescente diffusione degli e-commerce dedicati ai prodotti per bambini.

Le motivazioni del progressivo calo delle nascite sono numerose, ma al di là di esse, è un dato di fatto che rispetto a 15 anni fa sia stata registrata una diminuzione di circa 150.000 nuovi nati. Nel 2024 è stato toccato il minimo storico: 370.000 nuovi nati, in calo del 2,6% rispetto al 2023.

Come facilmente si può immaginare, ciò non è stato di aiuto per le aziende del settore, che affrontano ormai ogni anno una riduzione della platea di destinatari.

Accanto al dato demografico in calo è interessante notare la crescita degli e-commerce dedicati ai prodotti per i bambini. Molte grandi aziende, infatti, affiancano agli store fisici anche un canale digitale, che permette loro di allargare il bacino di utenza.

Prodotti per l’infanzia: l’importanza delle vendite online

La contrazione demografica è stata, ed è tuttora, una sfida per il settore dei prodotti per l’infanzia. Tuttavia, molte aziende hanno reagito affiancando le vendite tramite e-commerce a quelle negli store fisici. Ciò ha permesso loro anche di ampliare il listino dei prodotti: non soltanto culle, passeggini, seggiolini auto e giocattoli, ma anche camerette, prodotti per la cura quotidiana, per l’igiene e per l’alimentazione.

L’online ha quindi avuto un impatto non indifferente sul mercato. Per esempio, se analizziamo il fatturato BdiBimbi su Money Aziende, è possibile constatare che una quota importante del fatturato dell’azienda, sul mercato da oltre 30 anni, è legata anche alla possibilità di ordinare i vari prodotti online.

Peraltro, questa crescita delle vendite online potrebbe rendere BdiBimbi una delle candidate ai Money Awards nella categoria e-commerce. La prima edizione del premio si terrà il 27 novembre 2025 a Roma. Saranno assegnati riconoscimenti in quattro categorie: Eccellenza della Sostenibilità 2025, Eccellenza dell’Innovazione 2025, Miglior E-commerce 2025 e Miglior Startup 2025. La giuria che assegnerà i premi è formata da esperti di Money.it e del settore.

Mercato online dei prodotti per l’infanzia: aumentano a dismisura le ricerche

In linea generale, gli e-commerce sono in crescita nella maggior parte dei settori e quello dei prodotti per bambini non fa eccezione. Un recente articolo pubblicato sul quotidiano a tiratura nazionale la Repubblica (I prodotti destinati ai più piccoli sono in grande spolvero sui canali online) riporta dati interessanti: secondo uno studio condotto dal comparatore online Trovaprezzi.it, nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2025, le ricerche di articoli destinati ai bambini hanno raggiunto quota 1,26 milioni. Il dato appare rilevante, ma la cosa che più colpisce è che si registra una crescita dell’80% rispetto allo stesso periodo del 2024 e del 170% rispetto al 2023.

Le maggiori variazioni di prezzo nel periodo compreso tra novembre 2024 e aprile 2025 riguardano i seggiolini per auto (fino al 63% tra valore minimo e massimo).

Per quanto riguarda i prodotti più comunemente ricercati, il primo gradino del podio va ai passeggini, seguiti dai prodotti per la cura del bambino e dagli alimenti per l’infanzia. Seguono in ordine pannolini, biberon, portavivande, culle, lettini, seggiolini auto, articoli per l’allattamento, accessori per l’infanzia e giocattoli.

© Riproduzione riservata