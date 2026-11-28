Marsala, Trapani – La sezione controversie di lavoro della corte d’appello di Palermo ha accolto il ricorso di un ex insegnante di Marsala, Vincenzo Laudicina, condannando il ministero dell’istruzione al risarcimento dei danni causati al docente dai comportamenti vessatori e persecutori (mobbing) subiti quando era in servizio al liceo classico Giovanni XXIII.

“Una complessiva ed unitaria condotta intenzionalmente finalizzata a neutralizzare un soggetto evidentemente non gradito”, scrivono i giudici d’appello sintetizzando una lunga sequela di atti vessatori subitI dal docente quando dirigente scolastico era Antonella Coppola.

Secondo i magistrati palermitani il professor Laudicina, ingegnere e docente di matematica, dopo essere stato per anni un punto di riferimento all’interno dell’istituto scolastico marsalese con l’arrivo della nuova dirigente ha subito mortificazioni professionali, emarginazione, minacce e trasferimenti illegittimi.

Fatti che la corte d’appello ha definito come una “pratica ostile” sistematica, prodotta attraverso una pluralità di episodi che si sarebbero protratti per oltre tre anni e finalizzati tutti a svuotare il ruolo dell’insegnante, isolarlo dai colleghi e determinarne il definitivo allontanamento dal liceo.

Il picco di tensione si era avuto il 30 maggio 2016, durante una riunione sindacale a scuola. Dopo un acceso confronto tra il docente di matematica e la dirigente scolastica, fece irruzione il marito di quest’ultima, medico ed estraneo alla scuola, che minacciò l’insegnante. E per questo è stato poi condannato con sentenza definitiva. Anche Laudicina finì sotto processo, per minacce alla dirigente a seguito di querela di quest’ultima, ma fu assolto con la formula “perché il fatto non sussiste”.

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