Professione perpetua per tre suore nella Diocesi di Noto

Noto – Una giornata di intensa spiritualità e di grande emozione ha accompagnato la celebrazione della Professione Perpetua di tre religiose della Congregazione delle Piccole Suore della Presentazione di Maria al Tempio. In un clima di festa, gioia e serenità, Suor Marie Giselle, Suor Marie Fazila e Suor Marie Roset hanno pronunciato il loro “sì” definitivo, consacrando per sempre la propria vita a Cristo.

«Carissime fidatevi sempre perché il buon Dio sorprende sempre con la sua benevolenza; ma certamente potete sapere come vivere la vostra consacrazione sponsale tenendo sempre lo sguardo fisso su Colui che oggi vi rende consorti per sempre.

Conformate a Lui, amando come Lui, servendo come Lui, patendo e anche morendo come Lui, porterete a questo nostro povero mondo ciò di cui ha più bisogno: Dio e il suo Amore, quello che dona vita vera ed eterna.

Sorelle carissime, quando sarete totalmente immerse nel servizio che vi sarà affidato, collaboratrici dell’opera di Dio mediante il vostro spendervi senza riserva alcuna, non dimenticate mai questo giorno e il senso della vostra consacrazione: siete di Cristo. L’impegno in quello che vi sarà chiesto sia sempre e solo animato da quello che oggi professate perché è Cristo e solo Cristo amato nelle circostanze e riconosciuto nel volto dei fratelli e dei poveri, il senso primo ed ultimo della Vita Consacrata e questo fino al vostro ultimo respiro, fino a quando con Lui potrete dire: tutto è compiuto.

In questa Divina Avventura, non siete sole: c’è la Chiesa nostra Madre che, se da un lato si aspetta molto da voi e, dalla testimonianza radicale della vostra scelta di vita, allo stesso tempo vi accompagna con la sua sapienza e la sua maternità».