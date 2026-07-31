Progetto “TAG”: si è concluso a Ragusa il “Boot camp” estivo promosso dalla Fondazione San Giovanni Battista

Ragusa – Si è concluso con grande successo e partecipazione il “Boot camp” estivo promosso dalla Fondazione San Giovanni Battista nell’ambito delle attività del Summer Camp 2026. L’iniziativa rientra nelle azioni del progetto “TAG”, nato dalla collaborazione tra il Libero Consorzio Comunale di Ragusa (ente capofila/promotore), la Fondazione San Giovanni Battista, l’Associazione I Tetti Colorati ETS, la Cooperativa Sociale L’Arca e l’Associazione Lauretana ODV-ETS, con il finanziamento del Fondo Politiche Giovanili 2024-2025 nell’ambito dell’iniziativa nazionale Province X Giovani.

Nel corso degli ultimi giorni, i ragazzi coinvolti hanno vissuto un’intensa esperienza formativa e di condivisione tra gli spazi della comunità di San Luca a Frigintini e il Centro aggregativo giovanile di via Mario Leggio a Ragusa. Guidati dal regista Francesco Cordio e dal suo collaboratore e montatore video Francesco Di Trapani, i giovani si sono confrontati sui temi fondamentali dell’ascolto reciproco e del sano protagonismo, mettendosi in gioco davanti e dietro la telecamera. Il percorso ha portato alla realizzazione di un documentario e di diverse interviste, ma soprattutto ha offerto ai ragazzi l’opportunità di conoscersi, superare l’imbarazzo iniziale ed esprimere la propria creatività. Nel pomeriggio di ieri, alla presenza dei genitori, si è tenuta al centro aggregativo di Ragusa la proiezione finale delle opere realizzate.

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