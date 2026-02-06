Promozione istituzionale. Il Libero Consorzio di Ragusa spende 4 mila euro per la Pasqua sul catamarano

Ragusa – Quattromila euro di fondi pubblici per l’acquisto di 20 pagine redazionali su una rivista distribuita sui catamarani della Virtu Ferries. È quanto emerge dalla determina dirigenziale n. 10 del 29 gennaio 2026 con cui il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha disposto un affidamento diretto a favore del giornalista de La Sicilia, Carmelo Ricotti La Rocca, editore del magazine “Impronte Iblee”, edizione speciale “Pasqua negli Iblei e feste di primavera” 2026. Riccotti la Rocca era già stato destinatario di analogo incarico nei mesi scorsi sempre dal Libero Consorzio ex Provincia di Ragusa.

L’operazione rientra formalmente nelle attività di comunicazione istituzionale previste dalla legge 150/2000. Tuttavia, dagli atti si evince che l’amministrazione ha scelto di procedere senza gara, ritenendo “congrua” la proposta economica presentata dal fornitore: 4.000 euro IVA inclusa per un’unica uscita editoriale, con contenuti da concordare direttamente con gli uffici dell’ente.

Dagli atti non risultano valutazioni comparative con altre testate o canali di comunicazione alternativi, né una manifestazione di interesse pubblica. La scelta dell’ente appare dunque discrezionale e motivata esclusivamente dalla proposta ricevuta, protocollata il 27 gennaio 2026 e accolta due giorni dopo con l’impegno di spesa a carico del bilancio 2026.

