Pronto il pedaggio sull’autostrada Siracusa-Modica

Modica – Serve ripianare debiti per 100 milioni di euro.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane avrebbe l’intenzione di imporre il pagamento del pedaggio sulla tratta Siracusa–Gela, tra Cassibile, Rosolini e Modica.

Al momento il transito tra Siracusa e l’ultimo svincolo aperto (Modica) è completamente libero dal pagamento di caselli. L’autostrada è stata aperta al traffico fino a Rosolini nel 2008 e nel dicembre del 2024 è stato inaugurato il tratto di Modica.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) ha manifestato l’intenzione di rendere la tratta Siracusa-Modica a pagamento per ripianare i 100 milioni di euro di debiti per i quali ha chiesto un piano di risanamento alla Regione Siciliana. La proposta ha sollevato in queste ore le proteste dei comitati di pendolari, di automobilisti e forze politiche locali, che si oppongono all’idea di tassare un’opera realizzata con fondi pubblici.

Fra gli interventi contrati quelli dell’ex deputato regionale siracusano Vincenzo Vinciullo e quello della deputata regionale ragusana cinquestelle Stefania Campo.

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