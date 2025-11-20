Prorogata al 7 gennaio 2026 la mostra L’Opera delle formiche di Emilio Isgrò a Scicli

Scicli – Proseguirà fino al 7 gennaio 2026, abbracciando il calendario di Natale e Capodanno, la mostra “L’Opera delle formiche” di Emilio Isgrò al Macc, il Museo d’arte contemporanea del Carmine a Scicli.

Una proroga di oltre un mese rispetto alla prevista chiusura del 23 novembre, decisa dall’amministrazione comunale insieme all’Archivio Emilio Isgrò, alla luce del consenso straordinario di pubblico e di critica registrato in questi mesi, per offrire anche ai tanti visitatori che raggiungeranno Scicli durante il periodo delle festività l’opportunità di intraprendere un viaggio nell’arte di Emilio Isgrò.

Nell’ambito del finissage della mostra, lunedì 5 gennaio 2026 presso la Sala conferenze del Macc, Federculture presenterà il 21° Rapporto Annuale IMPRESA CULTURA, con l’obiettivo di offrire un’analisi completa e aggiornata del sistema culturale italiano. Federculture sceglie Scicli e la mostra di Isgrò come esempio di turismo culturale quale forza trainante della ripresa del turismo in Italia.

L’incontro si terrà alla presenza di Emilio Isgrò, del Presidente di Federculture Andrea Cancellato e del Direttore dell’Ufficio Studi di Federculture Alberto Bonisoli, e si proporrà come un evento di spinta verso un futuro nuovo e prospero per la Sicilia e per il Paese intero.

Ph. Luigi Nifosì

© Riproduzione riservata