Protestantesimo su Rai Tre indaga la figura di Lucio Schirò, sindaco di Scicli e pastore metodista

Scicli – Andrà in onda domani, domenica 30 agosto alle 8 del mattino, la puntata della storica trasmissione televisiva “Protestantesimo” su Lucio Schirò D’Agati, Pastore degli ultimi. Il pastore metodista Lucio Schirò fu sindaco di Scicli. Ad accogliere la troupe Rai lo scorso inverno è stata l’amministrazione comunale e la Scicli Film Commission.

“C’è una fede che non conosce confini, che esce dalle chiese, attraversa le strade, incontra le persone e si fa presenza nelle periferie della vita. È il sogno che animava John Wesley e che, molti anni dopo, ha preso forma nel ministero di Lucio Schirò. La sua è una storia di coraggio, impegno e servizio, che racconta un modo di vivere il Vangelo con lo sguardo rivolto al mondo”. Conduce la trasmissione Federica Tourn. Dal 31 agosto la trasmissione sarà presente in link su Raiplay.

A darne notizia il sindaco Mario Marino.

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