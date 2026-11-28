Ragusa – “Il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge delega sulle Province viene raccontato come una svolta. Ma forse chi oggi festeggia, a colpi di comunicati stampa, non ha compreso fino in fondo la portata del provvedimento. Tra passaggi parlamentari, decreti attuativi e adempimenti successivi, il rischio concreto è che si torni al voto non prima del 2029. Altri tre anni senza che i cittadini possano scegliere direttamente chi amministra i loro territori”.

Lo dichiara il consigliere comunale di Ragusa del Movimento per l’Autonomia, Gaetano Mauro, intervenendo sul ripristino dell’elezione diretta degli organi provinciali.

“È certamente condivisibile il principio di restituire voce ai cittadini, ma sarebbe opportuno distinguere tra l’annuncio di una riforma e la sua effettiva attuazione. Non si restituisce la democrazia ai territori attraverso un comunicato di soddisfazione, ma mettendo concretamente i cittadini nelle condizioni di esercitare il diritto di voto. E in Sicilia possiamo farlo senza attendere i tempi di Roma”.

«In forza dello Statuto speciale, infatti, l’ordinamento degli enti locali rientra nelle competenze della Regione. È l’Assemblea regionale siciliana che deve legiferare e può farlo subito. Gli strumenti ci sono, le proposte di legge anche: manca soltanto la volontà politica di accelerare. Mi aspetterei, soprattutto dagli esponenti delle forze politiche che sostengono il governo regionale, una sollecitazione in questa direzione, piuttosto che celebrazioni premature di un risultato ancora tutto da conseguire”.

“La questione non è semplicemente quella di ripristinare un ente intermedio o di recuperare una stagione politica del passato. Il vero significato del ritorno all’elezione diretta è ristabilire un rapporto di responsabilità tra amministratori e amministrati, consentendo ai cittadini di premiare o sanzionare, attraverso il voto, le scelte di chi governa”.

“Nel frattempo, assistiamo quotidianamente a scelte amministrative quantomeno discutibili da parte di organi privi di un’investitura popolare diretta. Ai vertici dei Liberi Consorzi comunali siedono amministratori chiamati a decidere su strade, scuole, infrastrutture e risorse pubbliche senza dover rispondere direttamente del proprio operato agli elettori del territorio. È proprio questa distanza tra cittadini e istituzioni che occorre colmare, senza ulteriori rinvii”.

“Per questo chiedo al presidente della Regione, Renato Schifani, di sottoporre rapidamente al Parlamento siciliano una norma che consenta di andare al voto già nell’aprile del 2027, nel rispetto del quadro costituzionale. Sarebbe questa la vera svolta politica: dimostrare che l’autonomia siciliana non è soltanto una prerogativa da rivendicare nelle occasioni istituzionali, ma uno strumento da esercitare nell’interesse dei cittadini”.

“Quando sarà fissata la data delle elezioni, ci saranno tutte le ragioni per esprimere soddisfazione. Fino ad allora, abbiamo il dovere di lavorare perché quel diritto venga effettivamente restituito ai siciliani. La democrazia non può restare in sala d’attesa”, conclude Mauro.

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