Psichiatria allagata a Ragusa, intervento record, reparto riaperto

I pazienti stanno tornando a Ragusa man mano

Ragusa – È durato solo poche ore il grave disagio per i pazienti del reparto di Psichiatria dell’ospedale Maria Paternò Arezzo a Ragusa. Grazie a un’opera di manutenzione straordinaria disposta dai vertici dell’Asp nella giornata di oggi, sabato, il tetto della struttura ospedaliera è stato impermeabilizzato e reso immune da infiltrazioni piovane.

La scorsa notte infatti, a causa delle abbondanti piogge, e di alcune crepe nel tetto, il reparto si era allagato. Era stato il direttore generale dell’Asp Pino Drago a dare notizia in mattinata del trasferimento d’urgenza di sette pazienti psichiatrici all’ospedale Busacca di Scicli.

Già nel primo pomeriggio il reparto ragusano è stato riaperto e lentamente i malati torneranno nel loro reparto di provenienza a Ragusa.

