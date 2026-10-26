Condividi "Pub e discoteca abusiva a Catania, oltre 100 giovani ‘rinchiusi’ a ballare" sui social

Catania – La Polizia ha sequestrato un pub del centro di Catania, trasformato in una discoteca abusiva, ha denunciato il suo titolare ed elevato sanzioni amministrative per oltre 60 mila euro.

Già nei mesi scorsi lo stesso locale era stato chiuso dopo una violenta rissa, scoppiata al suo interno e poi proseguita in strada.

Gli agenti hanno trovato 100 giovani che ballavano al primo piano del locale, di soli 200 metri quadrati, privo di uscite di sicurezza e trasformato, senza alcun tipo di autorizzazione, in una discoteca.

Vi erano attrezzature specifiche, con postazione dj, impianto audio professionale, mixer, casse acustiche e un sistema di illuminazione con luci colorate, per cui gli agenti hanno proceduto al sequestro dell’immobile, riscontrando una situazione di pericolo per i clienti.

Il controllo ha fatto emergere numerose irregolarità amministrative, fra cui la mancanza di autorizzazione per lo svolgimento della serata danzante, l’impiego di due uomini non autorizzati che fungevano da buttafuori, la somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito.

Assenti anche l’alcoltest nel bancone delle bevande, la relazione fonometrica per la diffusione della musica, l’esposizione del listino prezzi e degli orari di lavoro.

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