Pucci sceglie Siracusa per la sua sfilata 2026

Siracusa – Siracusa si prepara a tornare sotto i riflettori della moda internazionale. Il prossimo 17 aprile, la maison Pucci presenterà in Sicilia la nuova collezione Primavera/Estate 2026, intitolata “Alba” e firmata dalla direttrice creativa Camille Miceli, prima donna alla guida del marchio fondato dal marchese Emilio Pucci e oggi parte del gruppo LVMH.

L’appuntamento conferma la strategia itinerante adottata dal brand negli ultimi anni e, soprattutto, rafforza il legame tra la Sicilia e i grandi eventi del lusso. Per Pucci, la scelta dell’isola è coerente con un immaginario fatto di luce mediterranea, colore, energia visiva e rapporto forte con il paesaggio. La collezione “Alba”, già annunciata come nuovo capitolo del percorso di Miceli, si inserisce perfettamente in questa narrazione.

Per Siracusa non si tratta di un episodio isolato. Negli ultimi anni la città è stata più volte scelta come scena per eventi fashion di altissimo profilo. Il caso più clamoroso è stato quello di Dolce & Gabbana nel luglio 2022, quando Ortigia, il Maniace, la Neapolis e Marzamemi si trasformarono nel teatro del decennale dell’Alta Moda in Italia della maison, con ospiti internazionali e una visibilità enorme per il territorio.

Nel 2023 è stata poi la volta di Fendi, che ha riportato l’alta moda in Ortigia con un evento couture organizzato tra maggio e le settimane precedenti, consolidando l’idea di Siracusa come destinazione capace di ospitare non solo turismo culturale, ma anche grandi operazioni di immagine e posizionamento internazionale.

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