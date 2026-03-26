Pugno in faccia al medico dell’ospedale

Catania – La polizia ha arrestato un incensurato catanese di 19 anni che si è reso protagonista di un episodio di violenza all’interno dell’ospedale San Marco. Nelle prime ore della mattinata si è presentato al pronto soccorso visibilmente ubriaco: dopo aver ricevuto le cure mediche è stato dimesso, ma non avrebbe gradito la decisione del medico. Infatti è andato su tutte le furie, alzando la voce e poi scagliandosi contro il medico, che è stato colpito con un pugno al volto.

Quindi il ragazzo ha tentato di dileguarsi, ma è stato subito individuato dai poliziotti che nel frattempo erano arrivati sul posto. Ha provato a giustificarsi farfugliando parole poco comprensibili a causa del suo stato di ubriachezza.

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