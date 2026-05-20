Pupo, morta la mamma Irene

Lutto per Pupo: è morta la mamma. L’artista lo ha annunciato con un post sui social in cui ha condiviso delle foto con lei. “Per tutto l’affetto che mi avete dimostrato ogni volta che vi ho parlato della mia mamma e che ho pubblicato foto e video insieme a lei, ritengo sia giusto informarvi che Irene, la mia mamma, è volata in cielo. Ma non da sola, accompagnata da una parte di me”, si legge nel messaggio.

Qualche giorno fa Pupo, ospite di Caternina Balivo su Rai1 a ‘La volta buona’ aveva fatto sapere che non stava vivendo un periodo sereno dovuto alle condizioni di salute della sua mamma: “Non sto vivendo un momento bello perché mia mamma non sta bene”, aveva detto. “Mia mamma è diventata il mio punto di riferimento – aveva continuato – che mi ha ricongiunto con la realtà, con le difficoltà della vita che in questo caso sono di insegnamento”.

L’annullamento dello spettacolo

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha annunciato domenica 17 maggio sui social l’annullamento dello spettacolo previsto per martedì al Teatro Acacia di Napoli — tappa del suo «Storia di un equilibrista World Tour 2025-2026» — con una motivazione che non lasciava spazio a interpretazioni: sua madre Irene, 93 anni, consumata dall’Alzheimer dopo sette anni di malattia, si sta spegnendo.

«Chiedo scusa»

«Devo chiedere scusa a tutte le persone che hanno acquistato il biglietto», ha scritto sul suo profilo Instagram, con la chiarezza diretta che lo contraddistingue. «Non sono nelle condizioni psicologiche di poterlo fare.

La mia mamma sta per andarsene e io devo assolutamente starle accanto». Ha chiesto comprensione ai fan, promettendo il recupero della data al mercoledì 14 ottobre 2026, sempre al Teatro Acacia. «Il mio cuore è a pezzi, ma per voi che mi amate, continua sempre a battere forte».

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