Putin-Trump, telefonata di un’ora sulla crisi in Iran. Il presidente Usa: «La guerra sta per finire»

Donald Trump e Vladimir Putin hanno avuto una coversazione telefonica per parlare dela situazione in Iran e dei negoziati in Ucraina. Si è trattato di una conversazione “franca” come ha riferito il Yuri Ushakov, assistente presidenziale per gli affari internazionali russo, secondo quanto riporta la Tass.

«Donald Trump ha telefonato a Vladimir Putin per discutere di una serie di argomenti estremamente importanti relativi agli ultimi sviluppi della situazione globale». Lo ha riferito il consigliere presidenziale Yuri Ushakov, citato dalla Tass.

L’agenzia russa sottolinea che si tratta della prima telefonata tra i due in oltre due mesi, e in particolare dopo l’attacco israelo-americano in Iran. «Il presidente degli Stati Uniti ha osservato che, come precedentemente concordato, i loro contatti dovrebbero essere regolari. Entrambi i leader si sono detti pronti», ha aggiunto. La telefonata è stata incentrata sull’Iran e l’Ucraina. Il colloquio è durato «circa un’ora», aggiunge Ushakov, il presidente russo ha informato il tycoon sulla situazione lungo la linea di contatto, in particolare sulla «riuscita dell’avanzata delle truppe russe nell’est» dell’Ucraina che «dovrebbe incoraggiare il regime di Kiev a risolvere il conflitto attraverso i negoziati». Yuri Ushakov ha poi dichiarato ai giornalisti che: «L’enfasi, naturalmente, era sulla situazione relativa al conflitto con l’Iran e sui negoziati trilaterali in corso per una soluzione ucraina, con la partecipazione dei rappresentanti degli Stati Uniti», come riporta la Tass, aggiungendo che la conversazione è stata «franca».

«Penso che la guerra con l’Iran sia praticamente conclusa. Finirà presto. Gli Stati Uniti sono molto più avanti rispetto al periodo di 4-5 settimane». Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Cbs. «Non hanno navi, non hanno comunicazioni e non hanno l’aeronautica», ha messo in evidenza.

