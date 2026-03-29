Cronaca
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29/03/2026 14:33

Quadro di Renoir rubato, «les poissons vale milioni di euro»

Rubato dalla sede della Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo.

di Redazione

Parma – Un quadro del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir, «Les Poissons» è stato rubato nei giorni scorsi dalla Fondazione Magnani Rocca di

Mamiano di Traversetolo (Parma). A darne notizia, di cui l’Ansa ha conferma, è la TgR Rai Emilia-Romagna.

Olio su tela, del valore di diversi milioni, è una delle rare opere dell’autore in una collezione permanente in Italia. Alcuni giorni fa ladri si sarebbero introdotti all’interno di Villa Magnani, sede della collezione d’arte, e sono riusciti a sottrarre il quadro. Indagano i carabinieri.

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