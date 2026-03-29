Quadro di Renoir rubato, «les poissons vale milioni di euro»

Parma – Un quadro del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir, «Les Poissons» è stato rubato nei giorni scorsi dalla Fondazione Magnani Rocca di

Mamiano di Traversetolo (Parma) . A darne notizia, di cui l’Ansa ha conferma, è la TgR Rai Emilia-Romagna .

Olio su tela, del valore di diversi milioni, è una delle rare opere dell’autore in una collezione permanente in Italia. Alcuni giorni fa ladri si sarebbero introdotti all’interno di Villa Magnani, sede della collezione d’arte, e sono riusciti a sottrarre il quadro. Indagano i carabinieri.