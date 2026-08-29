Quando a fare la truffa del finto carabiniere sono marito e moglie

Sono due coniugi di 55 e 51 anni.

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Ragusa – La Polizia di Stato, su segnalazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, ha adottato la misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio nei confronti di due coniugi di 55 e 51 anni, con precedenti specifici e specializzati nella truffa del “Finto carabiniere”.

Il divieto di fare ritorno nel Comune di Ragusa si è reso indispensabile dopo che la coppia di truffatori, già gravata da specifici precedenti di polizia, era riuscita a raggirare due coniugi residenti a Ragusa, fingendosi appartenenti all’Arma.

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