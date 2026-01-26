“Quando siamo diventati ignoranti”. Se ne parla a Scicli

Scicli – Sarà discusso venerdì 4 gennaio alla libreria Don Chisciotte in via Aleardi 4 a Scicli il tema “Quando siamo diventati ignoranti. Una storia recente” con il filosofo Davide Miccione.

Il volume di Davide Miccione, La congiura degli ignoranti. Note sulla distruzione della cultura (Valore italiano editore, Roma 2024) , può essere apprezzato da più angolazioni. Intanto, a primo approccio, risulta piacevole da leggere: che un saggio di denunzia, dettato dallo sdegno, sia scritto con stile brillante (e, perciò, accattivante) non è pregio da poco. Inoltre, attraverso un linguaggio amaramente umoristico, veicola considerazioni serie e lancia allarmi tanto più preziosi quanto meno frequenti nel discorso pubblico.

Davide Miccione, nato nel 1969, filosofo e consulente filosofico. Ha diretto per un decennio Phronesis, Semestrale di consulenza filosofica e oggi coordina il blog-rivista Aldous. Blog di difesa concettuale. Ha svolto attività di ricerca e docenza in diverse università e diretto collane editoriali. Il suo primo volume è stato La consulenza filosofica (Xenia 2007), l’ultimo La svolta pratica (Algra 2020).

