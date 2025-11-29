Quando viene pagata la tredicesima?

È in arrivo la tredicesima. I primi a riceverla da lunedì 1° dicembre saranno 16,3 milioni di pensionati. Ma prima di Natale sarà corrisposta anche a 19,7 milioni di lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Nel complesso saranno 36 milioni gli italiani che riceveranno la tredicesima.

Quando arriva ai dipendenti

Ai dipendenti pubblici la mensilità extra viene erogata intorno al 15 dicembre. Per quel che riguarda il settore privato la data di arrivo della tredicesima dipende dai contratti nazionali dei diversi settori. La tredicesima venne introdotta per la prima volta nell’ordinamento italiano nel 1937 con il rinnovo del CCNL degli impiegati dell’industria e divenne obbligatoria per tutti i dipendenti subordinati nel 1960 con il Decreto Presidenziale n. 1070/60. Questa mensilità differita spetta a tutti i dipendenti, senza distinguo tra contratti a tempo indeterminato, determinato, full time o part-time.

A livello geografico, la provincia con il più alto numero di beneficiari della tredicesima mensilità è quella di Roma: tra lavoratori dipendenti e pensionati, le persone interessate saranno 2,75 milioni. Seguono Milano con 2,48 milioni di percettori, Napoli con 1,42 milioni di beneficiari e Torino con 1,4 milioni di persone. Le realtà meno interessate sono le province di Vibo Valentia con quasi 74.300 percettori, Enna con poco più di 71.500 e Isernia con circa 43.650.

