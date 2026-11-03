Quattro operai morti mentre andavano a lavoro, camionista indagato per omicidio stradale

Agrigento – Un camionista di 42 anni, residente a Canicattì, è indagato per omicidio stradale nell’inchiesta sulla morte dei quattro operai rimasti uccisi il 26 ottobre nello scontro tra una Fiat Punto e un mezzo pesante lungo la strada statale 123, nel territorio di Naro.

La Procura di Agrigento ha disposto accertamenti tecnici irripetibili per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il pubblico ministero Carola Bisanti, che coordina le indagini, ha affidato l’incarico all’ingegnere Antonio Barcellona. Le operazioni sono fissate per il prossimo 10 novembre.

Le vittime sono Antonino Di Vincenzo, 60 anni, Antonio Agrò, 64 anni, Diego Giordano, 53 anni, e Liborio Firrigno, 55 anni. Viaggiavano tutti sulla Fiat Punto e stavano raggiungendo le campagne di Campobello di Licata per lavorare alla raccolta delle olive. Durante il tragitto, l’auto si è schiantata contro il camion condotto dal quarantaduenne. Per i quattro occupanti della vettura l’impatto è stato fatale.

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