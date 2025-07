Quel colore fucsia per una gelateria nel centro storico di Catania. E la città finisce sul Times

Catania – La porta fucsia accanto alla fontana dell’Amenano ha resistito poco. Neanche il tempo di inaugurare il locale in piazza Duomo e sono spuntati i vigili per contestare quel colore un po’ troppo vistoso rispetto al barocco del cuore di Catania. Così la porta è diventata bianca, non senza le frecciate del sindaco Enrico Trantino: “Quella eccentrica (sono eufemista) insegna di un nuovo esercizio in piazza Duomo – scrive sui social -, installata con preoccupante disinvoltura e disprezzo del decoro, è stata prontamente rimossa. Non è però normale che si debba ripristinare una condizione di basilare rispetto architettonico, solo perché lo scempio viene denunciato”.

Secondo la titolare la scelta del colore era stata fatta “in perfetta buonafede”, ma subito nel web si erano scatenate le proteste. “Io toglierei la licenza a vita”, ha commentato qualcuno esagerando un po’. Nello stesso post il sindaco segnala un episodio relativo ai rifiuti in viale Mario Rapisardi 190. “E’ un palazzo noto alle cronache per i cumuli che si formavano: i nostri tecnici e i dirigenti della ditta che effettua la raccolta hanno parlato più volte con i condomini. Hanno concordato l’apposizione di contenitori all’interno delle aree condominiali, purché destinato al rifiuto secondo il corretto ciclo settimanale. Il risultato? Fino alla settimana scorsa il lunedì si raccoglievano quantità spaventose di rifiuti indifferenziati, anche a causa di chi approfittava del cumulo formato dai residenti. Questa mattina i contenitori risultavano pieni solo di plastica, nel pieno rispetto del calendario. Sono certo che se riuscissimo a parlare con tutti – come già accaduto in tutte le precedenti esperienze – ce la potremo fare”.

Trantino riporta anche che “durante nuovi controlli in via Etnea per il contrasto alla circolazione delle finte biciclette elettriche (in realtà, a propulsione digitale) in due ore sequestrate una quindicina”. Quindi il sindaco si fa bello con un nuovo articolo internazionale su Catania: “Avevamo dato notizia di quello del Guardian, ma questo del Times – clicca qui per leggerlo – mi era sfuggito. Catania attrae. Ma è così difficile capire che se manifestassimo un po’ più di rispetto compiremmo tutti insiemi enormi passi in avanti?”.

© Riproduzione riservata