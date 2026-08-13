Quella discarica a Ciriga, lasciata lì da anni

Riceviamo e pubblichiamo.
di Lettera firmata
Ispica – Salve Ragusanews,
in via del Gorgo Salato, a distanza di qualche centinaio di metri dalla Baia di Ciriga, si trova da anni questa discarica a cielo aperto, testimonial dell’inciviltà umana e della pressoché totale assenza delle istituzioni.
Il tutto nel massimo disinteresse da parte delle istituzioni che fanno finta di non vedere un pino secolare caduto sull’arenile a seguito del ciclone Harry, una vergognosa muraglia di blocchi di cemento in doppia fila 70cm x 50cm x 200cm e la recinzione di area in parte demaniale con annesso immobile sottoposto a sequestro penale dal 22 Novembre 1983 (disponibile a fornirvi certificazione in tal senso rilasciata dal Comunrle di Ispica), ma recentemente “ristrutturato”.
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