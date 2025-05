Quelli che arrivano con la littorina

Scicli – Il signore in foto ha 81 anni è nato nello stesso paese di Peppuccio Tornatore e Renato Guttuso ed è forse il siciliano più famoso al mondo.

È fotografo e ha scritto la storia della fotografia.

Quando due giovani sarti squattrinati gli chiesero un servizio fotografico per i loro vestiti accettò scegliendo una modella, Marpessa Hennink, che non aveva truccatori: si truccava e pettinava da sola. Lui scelse luoghi dell’infanzia allora inusuali per la fotografia di moda e il successo dei suoi scatti fu planetario.

Nacque il mito di Dolce & Gabbana.

In occasione dell’apertura del MACC, il Museo d’arte contemporanea del Carmine, è venuto a Scicli da Siracusa con la littorina, impiegando due ore di viaggio.

Durante la cerimonia inaugurale è entrato in chiesa di soppiatto, sperando di passare inosservato ma non aveva fatto i conti col giornalista che a tradimento lo ha appellato chiamando un applauso incredulo e commosso del pubblico.

Lui si chiama Ferdinando Scianna ed è nato a Bagheria.

È venuto in littorina e questo attiene alla poesia.

