Quelli che si sposano all’Ikea

Matrimonio low cost all'Ikea, ora è possibile sposarsi in uno dei punti vendita: requisiti, costi e condizioni.

Stoccolma – La scelta su dove celebrare il matrimonio porta con sé diversi dubbi. Ma ora c’è una nuova opportunità, perché è possibile sposarsi anche in uno dei punti vendita Ikea. Dal prossimo 27 giugno il gruppo offre la possibilità di dire “Sì” in cinque dei suoi negozi in Svezia. E il tutto a basso costo.

La possibilità di sposarsi a Ikea è, al momento, solo in Svezia. Si tratta degli store di Malmö, Linköping, Jönköping, Uddevalla e Karlstad, che saranno messi a disposizione di 15 coppie, tre per ogni punto vendita.

A celebrare il matrimonio sarà un ufficiale civile che avrà il compito di officiare la cerimonia.

Il pranzo

Al termine di quest’ultima verrà servito un pranzo con menù estivo firmato Ikea e i novelli sposi riceveranno un regalo da parte del brand. “La vita di coppia spesso inizia quando apriamo il nostro cuore e diciamo sì – ed è così che nasce anche un legame che dura tutta la vita -, ha dichiarato Martina Bjuvenius, responsabile del design d’interni di IKEA Svezia -. Noi di IKEA vogliamo dare a più persone la possibilità di dire sì sia all’amore che alla vita di coppia, ed è per questo che offriamo ai nostri clienti l’opportunità di sposarsi in un ambiente unico e di creare ricordi che dureranno per sempre”.

Nozze low cost

Chi sceglierà di sposarsi in negozio potrà dimenticarsi dello stress, dei mesi di preparativi e dei costi enormi da sostenere. Le coppie, affinché il matrimonio sia legalmente valido, dovranno portare soltanto un documento di identità in corso di validità e due testimoni, oltre a compilare la richiesta di autorizzazione matrimoniale (l’hindersprövning) presso l’Agenzia delle Entrate svedese. Il costo della festa non è stato reso pubblico.

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