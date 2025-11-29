Radiazioni solari bloccano migliaia di aerei di linea in tutto il mondo: voli cancellati

Migliaia di aerei Airbus sono stati bloccati a terra dopo che è stato scoperto che l’intensa radiazione solare potrebbe interferire con i computer di controllo di bordo, causando ritardi in tutto il mondo. Lo riferisce BBC. Si ritiene che siano interessati circa 6.000 aerei A320, metà della flotta globale dell’azienda europea, ma si ritiene che la maggior parte potrà tornare a volare dopo un rapido aggiornamento software.

E la compagnia aerea giapponese All Nippon Airways (ANA) ha cancellato 95 voli domestici nella giornata di sabato a causa del malfunzionamento di un software che sta interessando migliaia di aeromobili Airbus in tutto il mondo. Il problema ha riguardato nello specifico 34 jet A320 della compagnia nipponica che richiedono un aggiornamento urgente del software di bordo. Le cancellazioni hanno coinvolto circa 13.200 passeggeri, principalmente in transito dall’aeroporto di Haneda a Tokyo, ma anche da scali minori come Akita, Saga e Tottori. Airbus ha confermato che il difetto è riconducibile a un’anomalia causata dalle radiazioni solari, in grado di corrompere i dati essenziali per il controllo del volo. L’allarme è scattato dopo un episodio verificatosi a ottobre, quando un A320 di JetBlue ha subito un’inattesa picchiata durante il volo. Japan Airlines (JAL), l’altro vettore nazionale, ha comunicato di non essere stato interessato dall’incidente, in quanto la sua flotta non presenta lo stesso tipo di vulnerabilità software. ANA assicura di essere in stretto contatto con Airbus per completare gli aggiornamenti e ripristinare il regolare servizio nel minor tempo possibile. Nel frattempo, la compagnia ha attivato procedure di assistenza ai passeggeri, con opzioni di riprotezione su altri voli o rimborso integrale.

