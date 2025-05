Raduno delle Mercedes SL a Taormina, Marina di Ragusa e Marina di Modica

Ragusa – Quinto raduno delle Mercedes SL, le splendide vetture sportive di questa storica casa automobilistica, pronte per l’attesissimo appuntamento che come di consueto si svolgerà in Sicilia. Dopo le passate edizioni che hanno visto protagoniste decine di questi modelli, provenienti da tutta la Sicilia e in parte dal resto dello Stivale, insieme a madrine d’eccezione quali Maria Grazia Cucinotta, Anna Falchi, Sara Croce, sabato 31 maggio sfileranno in tutta la loro magnificenza a Taormina, l’1 giugno a Modica e il 2 a Marina di Ragusa. Madrina di questa edizione sarà Anna Safroncik, protagonista di numerosi film e volto storico della fiction Centovetrine. L’attrice sarà presente all’inaugurazione di sabato 31, a piazza Duomo a Taormina. Location che ha già ospitato queste auto in occasione del primo raduno.

Dal 2017 il Mercedes SL Group Sicilia, l’associazione promotrice di questo evento, ha ottenuto numerosi successi e riconoscimenti, tra cui il primato come miglior evento di vetture cabriolet nel 2023 in Sicilia e il riconoscimento da parte del Museo Targa Florio a Collesano (PA), come miglior evento di sempre sia come marchio che come vetture cabriolet e anche per aver ottenuto il traguardo di 42 equipaggi. Attestato ricevuto in occasione della visita al museo, degli equipaggi che hanno preso parte al raduno dello scorso anno.

Tanti anche gli appassionati che in questi anni si sono aggiunti alla già numerosa famiglia Mercedes SL Group Sicilia, a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto dal presidente Carlo Calia, dal vice presidente Fulvio Pavonello e da tutto lo staff che quest’anno si arricchito della presenza di Joselito Cannata, coordinatore per tutto il sud della Sicilia e in rappresentanza della generazione “Z”, Chiara Calia coordinatrice del gruppo junior. Altra figura fondamentale, in questa edizione, è Cristiana Irrera, componente del Consorzio “Centro per lo sviluppo del Turismo Culturale per la Sicilia- Tourism Boureau” della Città Metropolitana di Messina, la cui mission è quella di promuovere e divulgare il turismo culturale in Sicilia. “Attraverso questo evento, sponsorizzato dalla rinomata casa automobilistica Mercedes, in sinergia con l’equipe della Mercedes SL group Sicilia di cui il Presidente è Carlo Calia, – ha dichiarato Irrera- desidero creare spunti di riflessione verso le nuove generazioni su come i mezzi di trasporto nell’ultimo secolo (in particolare le automobili) siano cambiati in tutte le proprie componenti sia estetiche che di prestanza, ma anche e soprattutto per promuovere la conoscenza di quella parte del patrimonio artistico e culturale della Regione Sicilia, integrando le risorse culturali con quelle paesaggistiche naturali e storiche”.

“Il messaggio che deve emergere- prosegue- consiste nel voler focalizzare l’attenzione sull’evento, visto come momento culturale che metta in risalto l’evoluzione avvenuta nell’ambito dei mezzi di trasporto, specificatamente relativi alle autovetture classiche, storiche e d’epoca che si è vieppiù sviluppato in questo ultimo secolo”.

La passione per queste auto storiche della Mercedes, vero emblema di sportività e leggerezza, (dal tedesco Sport und Leicht), è il vero motore di questo gruppo che nasce a Messina nel 2017 ma che ha già al suo attivo numerosi affiliati e simpatizzanti. Una passione che trascina anche le nuove generazioni, facendo da ponte tra passato, presente e futuro. Grazie alle innovazioni, ai sistemi di sicurezza avanzati e tecnologia smart ogni viaggio è emozionante ma allo stesso tempo sicuro e connesso. E’ un simbolo di stile, libertà e avventura, caratteristiche che vanno a nozze con le esigenze della generazione Z.

Le vetture che in questi anni hanno preso parte alle iniziative del gruppo Mercedes SL, rappresentano uno spaccato di storia di questa casa automobilistica: si passa dai modelli degli anni ’50 fino all’ultimo, la SLR 232, ripercorrendo così le varie tappe dell’evoluzione del design e della tecnologia di più di 70 anni di storia.

Intanto c’è grande attesa per questo appuntamento che le vedrà protagoniste ancora una volta nella splendida Taormina, location fortemente voluta dal presidente del Mercedes SL Group Sicilia, Carlo Calia che anche in questa occasione ha messo passione ed entusiasmo per un evento che celebra queste auto ma che rappresenta anche un’occasione importante di promozione turistica del territorio, così come d’altronde si è visto nelle passate edizioni. Le bellezze paesaggistiche della provincia di Messina ma anche di Palermo e quest’anno anche di Ragusa hanno fatto da cornice al passaggio degli equipaggi. Paesaggio ma anche storia, cultura ed enogastronomia si incontrano in questi appuntamenti per dar vita a momenti memorabili, che onorano la nostra bella isola. A presentare l’evento sarà, come di consueto, la giornalista Letizia Lucca.

© Riproduzione riservata