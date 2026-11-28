Ragalna, Catania – Il Teseo Screpolato di Igor Mitoraj ha lasciato l’Etna nei giorni scorsi. La scultura monumentale in bronzo, che da marzo 2024 era diventata un tutt’uno con il luogo che l’ha ospitata fino al 24 novembre, faceva parte della mostra “Mitoraj: Lo sguardo – Humanitas Physis”, terminata il 31 ottobre 2025: era la ventinovesima tra le opere dello scultore polacco installate dall’Atelier Mitoraj in Sicilia (27 nel Parco archeologico Neapolis di Siracusa, una accanto al Castello Maniace di Ortigia). La scelta di quel luogo tra le pietre laviche dell’Etna, nel comune di Ragalna, è arrivata dopo oltre sei mesi di sopralluoghi del direttore artistico dell’Atelier Mitoraj e curatore della mostra, Luca Pizzi.

Il suo commento, appena rientrato a Pietrasanta, è di profondo rammarico. «Mitoraj ha amato moltissimo la Sicilia: anche per questo abbiamo riconosciuto all’isola una priorità per i nostri progetti espositivi. Il bilancio è tuttavia sconfortante: Ragalna è un’occasione incomprensibilmente persa; la mostra di Siracusa pur essendo stata, in quel periodo, la più importante mostra di sculture monumentali in Europa, è stata di fatto ignorata dalle istituzioni che l’avevano voluta; l’Icaria grande è stata esposta per 18 mesi ad Ortigia accanto al Castello Maniace, senza alcuna illuminazione notturna. Penso poi alle altre opere in Sicilia, ed al loro stato l’ultima volta che le ho visitate. Un patrimonio di arte e bellezza trattato con inspiegabile incuria. Una mancanza di rispetto che ci ha sorpreso e addolorato, e che porta con sé tante domande alle quali non riusciamo a dare una risposta».

Foto Silvio Rizzo

Con la rimozione del Teseo Screpolato termina definitivamente il rapporto della Sicilia con “Lo sguardo”, la grande mostra inaugurata il 26 marzo 2024, giorno in cui Igor Mitoraj avrebbe compiuto 80 anni. Il Teseo Screpolato doveva rimanere sull’Etna a testimonianza di un percorso condiviso. Ma dopo un anno di attesa sullo sviluppo dell’annunciata volontà di acquisizione dell’opera, l’Atelier Mitoraj non ha potuto fare altro che rimuoverla.

«Ho assistito alle operazioni di disinstallazione con immenso rammarico» spiega il direttore artistico Luca Pizzi. «Ora rimane solo grande amarezza per l’occasione persa da un territorio che ha amato, ricambiato, il Maestro. Ho ancora negli occhi l’immagine del vuoto lasciato dalla sua assenza: una ferita aperta. Il Teseo di Mitoraj porta addosso le crepe invece di nasconderle, sull’Etna quelle crepe dialogavano con la lava. Non era in cammino verso una meta, era a casa. E anche ora, a freddo, continuo a pensare al significato profondo del mito, che racconta in anticipo ciò che accade nella vita di tutti. Il mito di Teseo ci insegna come la via d’uscita si trova, grazie a qualcuno che ha lasciato un legame. Forse quel filo si è spezzato da qualche parte, e mi sento obbligato a chiedere scusa a tutti i siciliani ed ai turisti di tutto il mondo che hanno continuato a venire qui per il Teseo Screpolato, tendendo quel filo. Persone che da ogni parte del mondo continuano a ringraziare l’Atelier Mitoraj perché offre ai tantissimi che lo amano la possibilità di ammirarlo da vicino, comprendendo il significato della bellezza più profonda che ha sempre ispirato il Maestro e che ogni sua opera restituisce insieme alle sue domande sulla fragilità e l’incompiutezza umane».

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